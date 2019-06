In nur einer Nacht 12 Alkolenker und 7 Drogenlenker aus Verkehr gezogen

Polizei führte in der Nacht auf Samstag Schwerpunktkontrollen in ganz Kärnten durch. Es gab zahlreiche Führerscheinabnahmen.

Kärntenweiter Schwerpunkt gegen Alkohol am Steuer © APA/Gindl

Eine Schwerpunktaktion der Polizei gegen Alkohol am Steuer gab es in der Nacht auf Samstag in Kärnten. Dabei wurden insgesamt zwölf Führerscheine wegen des Lenkens eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss abgenommen. Doch nicht nur Alkohol am Steuer scheint ein Problem zu sein. In nur einer Nacht wurden auch sieben Führerscheine wegen Lenkens eines Fahrzeuges unter Drogeneinfluss abgenommen.