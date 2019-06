Facebook

Vier Männer haben in der Nacht auf Donnerstag in der Villacher Innenstadt einem 28-jährigen Kellner aufgelauert. Sie sprachen den Mann an und forderten Zigaretten von ihm. Als der Kellner dies verneinte und zum Eigenschutz einen Pfefferspray aus der Tasche holte, bekam er einen Schlag auf den Hinterkopf. Die Männer entrissen ihm den Pfefferspray und sprühten ihr Opfer damit ein. Der Mann ging zu Boden und konnte später aber flüchten. Die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde nach Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.