Weil er am Handy spielte und dadurch unachtsam war, ist ein 43-jähriger Arbeiter aus Feldkirchen mit seinem Klein-Lkw auf der Ossiacher See Bundesstraße in St. Veit auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei touchierte er einen entgegenkommenden Pkw samt Wohnwagen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt, seine Frau und der Verursacher blieben unverletzt. Ein beim 43-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung.