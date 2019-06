Kleine Zeitung +

Ebenthal Zwei Fahrzeuge kollidierten auf Bergstraße

Eine Wolfsbergerin fuhr am Sonntag von Maria Rain in Richtung Ebenthal. In einer Linkskurve fuhr sie aus bislang unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und prallte gegen den Pkw eines Ebenthalers.