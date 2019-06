Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Frau wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt eingeliefert (Sujetbild) © (c) FUCHS JUERGEN

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag um 16.55 Uhr in Klagenfurt. Eine 63-jährige Frau bog mit ihrem Pkw von der Grete-Bittner-Straße nach links in die Feldkirchner Straße ein und dürfte dabei eine 76-jährige Frau übersehen haben. Diese schob gerade ihr Fahrrad über den Schutzweg. Durch den Anprall kam die Fußgängerin zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.