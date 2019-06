Vermutlich aufgrund Funkenflug brach am Sonntagnachmittag auf einem Grundstück ein Feuer aus. Der größte Teil des Brandes konnte mit Hilfe von Nachbarn gelöscht werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Griller stand rund 20 Meter von der Hecke entfernt (Sujetfoto) © Lutz B. - stock.adobe.com

Eine jähe Wendung nahm am Sonntag in Ferlach eine Grillerei. Vermutlich aufgrund von Funkenflug aus dem etwa 20 Meter entfernten Grill geriet eine Hecke in Brand. Der größte Teil des Brandes konnte mit Hilfe der Nachbarn gelöscht werden.