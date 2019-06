Facebook

Nach dem Unfall wurde der Mann von den Kameraden der FF Ferlach zum Rüsthaus verbracht. © APA/Fohringer

Am Freitag gegen 19 Uhr rutschte ein 34-jähriger Feuerwehrmann aus Ferlach bei Aufräumarbeiten nach einem Waldbrand im Waldgebiet am Freiberg, Gemeinde Zell, im steilen Waldgelände an einem kurzen Baumstamm ab. Dadurch drehte sich der Baumstamm und der Mann stürzte in weiterer Folge auf einen abstehenden Ast. Der 34-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.