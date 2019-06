Facebook

Am vergangenen Wochenende hat ein Mann seinen 46-jährigen Bruder in dessen Wohnung in Klagenfurt tot aufgefunden. Laut Polizei besteht aufgrund mehrerer Hinweise vor Ort der dringende Verdacht, dass der Tod in Verbindung mit der Einnahme von Suchtmitteln steht. Am Mittwoch wurde durch die Gerichtsmedizinerin der Medizinischen Universität Graz die Leichenöffnung vorgenommen. Aufgrund der vorangeschrittenen Fäulnis des Leichnams konnte die genaue Todesursache nicht geklärt werden, wobei eine Hirnlähmung bei Suchtgift bzw. Arzneimittelintoxikation nicht ausgeschlossen werden kann. Diese wird erst mit dem Toxikologischen Befund einhergehen.