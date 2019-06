Weil sich zwei Österreicher in Lignano öffentlich entblößt hatten, wurden sie der Stadt verwiesen. Die Aktion könnte für sie noch teure Folgen haben.

Partywochenende in Lignano

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei hatte in Lignano alle Hände voll zu tun © Felsberger

Zumindest auf dem Papier war es ein vergleichsweise ruhiges Pfingstwochenende, das in Lignano über die Bühne gegangen ist. Die Zahl der Ausweisungen ist im Vergleich zum Vorjahr von sieben auf zwei zurückgegangen. Schlägereien gab es zwar, sie nahmen aber – mit einer Ausnahme – keine gröberen Ausmaße an. Dennoch hielten betrunkene Österreicher, darunter vor allem Kärntner und Steirer, die für die Party des Jahres an den italienischen Badeort gepilgert waren, die Polizei auf Trab.