Kleine Zeitung +

Pfingstwochenende in Lignano Schlägerei, Balkonsturz und Trunkenheit: Das war die erste Partynacht

Ein Österreicher wurde krankenhausreif geprügelt, ein anderer stürzte vom Balkon zwei Meter in die Tiefe. In der Nacht auf Freitag hatte die Polizei in Lignano alle Hände voll zu tun.