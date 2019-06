Nach Blitzschlag„Es muss ganz schnell ein Defibrillator her“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hier haben sich die beiden Asylwerber beim Einschlag des Blitzes aufgehalten © Bachhiesl

Was am Mittwoch ein entspannter Grillabend hätte werden sollen, wäre beinahe in einer Katastrophe geendet. Zwei Asylwerber (35 und 39 Jahre alt) aus einer Unterkunft in St. Andrä im Lavanttal mussten nach einem Blitzeinschlag in unmittelbarer Nähe mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Beide dürften zum Zeitpunkt der Entladung den Metallzaun eines Tennisplatzes berührt haben und klagten anschließend über Taubheitsgefühle in den Extremitäten. Die beiden Verletzten konnten das Krankenhaus nach einer Nacht unter Beobachtung aber bereits wieder verlassen.

Mehr zum Thema St. Andrä im Lavanttal Gewitter über der Saualpe: Zwei Asylwerber von Blitz gestreift