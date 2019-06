Facebook

© Fuchs, Symbolbild

Mittwochabend drehte ein 83-jähriger Pensionist aus St. Kanzian mit seinem Fahrrad noch eine Runde um den Klopeinersee in Richtung Ostufer. Im Ortsgebiet von Unterburg, Gemeinde St. Kanzian am Klopeinersee, kam der Mann aus unbekannter Ursache zu Sturz und prallte mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Der Lenker trug keinen Helm und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde nach Erstversorgung durch das Rote Kreuz Völkermarkt mit dem Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.