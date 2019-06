Ein Unbekannter hat am Montag in einem Wald im Lavanttal versucht, Feuer zu legen. Die Feuerwehren konnten rechtzeitig eingreifen.

Der Brand konnte Feuerwehren gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf den Wald verhindert werden. © Koscher

Ein bisher unbekannter Täter versuchte am Montag gegen 21.30 Uhr in einem Waldstück bei St. Andrä/Lavanttal einen dort gelagerten, vier quadratmeter großen Holzstapel anzuzünden, indem er die Abdeckplane in Brand steckte.