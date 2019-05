Erneut schwer Radunfall in Osttirol. Das Opfer ist auf einer Landesstraße gegen eine Felswand gekracht.

Ein Mann wurde schwer verletzt © Brunner Images

Zu einem schweren Fahrradunfall mit einem Rennrad kam es Donnerstagmittag gegen 10.50 Uhr auf der L 26 der Kalser Landesstrasse. Dabei prallte eine männlich Person beim Abwärtsfahren aus derzeit unbekannter Ursache gegen eine Felswand. Nach der Erstversrorgung durch das Rote Kreuz Matrei wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber C7 nach ersten Meldungen in das LKH-Innsbruck geflogen. Schon in den Morgenstunden ist es in Osttirol zu einem schweren Fahrradunfall gekommen.