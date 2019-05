Facebook

Der Mann befindet sich in der Justizanstalt Klagenfurt. © Weichselbraun

Ein Missbrauchsprozess findet heute, Montag, am Landesgericht Klagenfurt statt: Laut Auskunft des Gerichts wird einem Mann zur Last gelegt, Kinder schwer sexuell missbraucht zu haben. Dem Angeklagten wird vorgeworfen "unter Ausnützung seiner Funktion als

Aufsichtsperson" Kinder "in zig-fachen Angriffen schwer sexuell missbraucht zu haben" Bei dem Angeklagten handelt es sich um einen 41-jährigen, ausgebildeten Behindertenbetreuer, der über eine Personalleasing-Firma an Kärntner Schulen gearbeitet hat. Eines seiner späteren Opfer hat der Mann an einer Schule kennen gelernt. Er war bereits einmal wegen schwerem sexuellen Missbrauchs verurteilt worden - und zwar im Jahr 2007 zu 16 Monaten Haft. Diese Vorstrafe ist mittlerweile getilgt.