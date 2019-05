Kleine Zeitung +

Männerchor in Wien Zu diesem Chor dürfen nur waschechte Kärntner

Der Männerchor der Kärntner in Wien will sich zum 70. Geburtstag in zwei Jahren selbst beschenken: mit möglichst vielen neuen Sängern. Daher wird schon jetzt um sangesfreudige Verstärkung geworben.