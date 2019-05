In einem Schreiben gibt es, eineinhalb Monate vor der Neuwahl, Vorwürfe gegen die Spitze der Kärntner Jägerschaft. Landesjägermeister Ferdinand Gorton weist diese als „völlig falsch“ zurück.

Kärntens mehr als 13.000 Jäger bekommen Ende Juni einen neuen Chef © RioPatuca Images - Fotolia (Sujetfoto)

Kärntens 13.027 Jäger und Jägerinnen bekommen am 29. Juni einen neuen Chef: Nach 20 Jahren als Landesjägermeister tritt Ferdinand Gorton nicht mehr für dieses Amt an. Der Machtwechsel mobilisiert offenbar verschiedene Gruppen in der Jägerschaft und dabei geht es ordentlich zur Sache.

