42-Jähriger klagt die Republik. Bei Polizeiaktion in Kärnten wurden seine Computer beschlagnahmt. Dabei sollen Daten gelöscht worden sein. Öffentlichkeit wurde von Verhandlung ausgeschlossen.

Polizei soll bei Untersuchung von Computern Daten gelöscht haben © alphaspirit - Fotolia

Ein ungewöhnlicher Prozess fand am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt statt: Ein deutscher Unternehmer hat die Republik Österreich geklagt. Der 42-Jährige und seine Ehefrau, sie haben ihren Wohnsitz seit einigen Jahren in Kärnten, fordern rund 323.000 Euro Schadenersatz.

