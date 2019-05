Tierschutzreferentin Beate Prettner kündigte am Sonntag an, dass künftig mehr Überprüfungen von Höfen durchgeführt werden. Sie appelliert auch, Verdachtsmomente bei Vernachlässigungen sofort zu melden.

Das Land will mit den Maßnahmen Tiertragödien, wie jene in St. Nikolai, verhindern (Sujetbild) © KLZ/Jürgen Fuchs

Nach dem Fund von 16 verendeten Kühen und fünf oder sechs Kälbern auf einem Bauernhof in St. Nikolai bei Feldkirchen, meldete sich am Sonntag Tierschutzreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner (SPÖ) zu Wort. Prettner zeigt sich über den Vorfall sehr bestürzt und appelliert an die Bevölkerung, Verdachtsmomente bei Vernachlässigungen umgehend den Behörden zu melden. Hinweise können an die Tierschutzombudsstelle im Amt der Kärntner Landesregierung unter der Telefonnummer 0664 80536 37000 oder an die jeweilige Bezirkshauptmannschaft gerichtet werden.