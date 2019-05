Facebook

Es geht in den verschiedenen Verfahren um Heroin, Kokain und Cannabis © APA/Artinger

Das Thema Suchtgifthandel wird das Landesgericht Klagenfurt in der kommenden Woche besonders intensiv beschäftigen. Allein in drei Tagen - am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag - gibt es insgesamt zehn Prozesse wegen Dealerei. Es geht in den verschiedenen Verfahren um Heroin, Kokain und Cannabis.