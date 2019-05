Facebook

© vchalup - stock.adobe.com

Ein 48-jähriger Mann kehrte am Freitag gege 5.30 Uhr von seiner Arbeit in sein Wohnhaus in der Gemeinde Krumpendorf zurück. Bevor er sich zu Bett begab, rauchte er auf dem Balkon noch eine Zigarette, wobei er diese nicht ordnungsgemäß abgetötet haben dürfte.