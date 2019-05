In der Nacht auf den 1. Mai wurden auf einem Firmengelände in Liebenfels vier Autoreifen samt Felgen vom Fahrzeug herunter gestohlen. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unbekannte Diebe stahlen von einem Pkw in Liebenfels die Reifen samt Felgen (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Weichselbraun

In der Nacht auf den 1. Mai machten sich Diebe an einem Pkw in Liebenfels zu schaffen. Die unbekannten Täter hoben das nicht angemeldete Fahrzeug, das auf einem Firmengelände abgestellt war, auf hölzerne Unterlegsblöcke und stahlen alle vier Autoreifen samt Felgen. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.