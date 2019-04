Volksschüler behauptete in WhatsApp-Gruppe, dass er einen Suizidversuch gemacht habe. Jugendamt veranlasste Abklärung im Klinikum.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein außenstehender Elternteil beobachtete die Kommunikation und schlug Alarm. Das Jugendamt wurde eingeschaltet. © Monkey Business - Fotolia

Eine WhatsApp-Gruppe von Kärntner Volksschülern wurde zum Fall für die Schulpsychologen und das Jugendamt. Die Kommunikation unter den Kindern nahm verstörende Ausmaße an. Ein Viertklässler schrieb in der WhatsApp-Gruppe, er habe versucht, sich umzubringen.

„Die WhatsApp-Gruppe bestand genau drei Tage lang. Die gesamte Kommunikation geschah an einem Wochenende und nicht während der Schulzeit“, betont Bildungsdirektor Robert Klinglmair. Einige Viertklässler waren miteinander vernetzt und kommunizierten. Sie sind alle etwa zehn Jahre alt.