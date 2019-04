Facebook

© pattilabelle - stock.adobe.com

In der Nacht auf Samstag kam es in einem Lokal in Villach zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Schweizern und einer Gruppe afghanischer Asylwerber. Dabei wurde ein 22-jähriger Schweizer von einem 19- und einem 22-jährigen Asylwerber durch Faustschläge verletzt. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt in das LKH Villach eingeliefert. Die beiden Asylwerber wurden angezeigt.