Unbekannter schlich sich in ein unversperrtes Wohnhaus in Villach-Land ein, während die Bewohnerin im Garten war.

Als die Frau ins Haus zurückkam, dürfte sie den unbekannten Täter gestört haben. © KLZ/Weichselbraun

Am Dienstag schlichein unbekannter Täter in ein unversperrtes Wohnhaus in Villach-Land. Die 60-jährige Besitzerin befand sich zu diesem Zeitpunkt im Garten. Als sie ins Haus zurückkam, dürfte sie den unbekannten Täter gestört haben, da er durch eine weitere Eingangstür das Haus verlassen hat.