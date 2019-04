Mann schlug zu Frau nach Faustschlag schwer verletzt

Facebook

Ein 28-jähriger Mann aus Wolfsberg ist verdächtig Sonntagnachmittag in seiner Wohnung in Wolfsberg nach einer verbalen Auseinandersetzung einer 28-jährigen Frau aus Wolfsberg einen Faustschlag ins Gesicht versetzt zu haben. Die Frau erlitt dadurch schwere Verletzungen und begab sich selbständig in das LKH Wolfsberg zur ambulanten Behandlung. Der Mann wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.