Nach dem Flüchtigen wird gefahndet. © KLZ/Weichselbraun

Am Donnerstag gegen 14.15 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall beim Kreisverkehr Nord Kirschentheuer in Ferlach, Bezirk Klagenfurt Land. Ein 42-jähriger Mann aus Rumänien hielt seinen Kastenwagen verkehrsbedingt vor dem Kreisverkehr an. Ein derzeit unbekannter Pkw-Lenker fuhr ungebremst auf den haltenden Wagen auf. Dabei kam es zu einem beträchtlichen Sachschaden an dem Kastenwagen und an dem unfallverursachenden Fahrzeug.