Dienstababend kam es in einem Mehrparteienhaus in Maria Saal zu einem Familienstreit. Ein 49 Jahre alter Mann hat in der Auseinandersetzung seine Mutter und seinen Stiefvater, 70 und 79 Jahre alt, mehrfach mit dem Umbringen bedroht. Zu Verletzungen kam es nicht, gegen den Mann wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Er wird wegen gefährlicher Drohung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.