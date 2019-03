Bei Reinigungsarbeiten geriet eine 43-Jährige mit der Hand in eine Maschine. Die Frau konnte von einem Arbeitskollegen befreit werden und wurde leicht verletzt.

Verletzt wurde am Dienstag eine Arbeiterin (43) aus Arnoldstein. Die Frau war auf einem Fabriksgelände in Feistritz/Gail mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Dabei geriet sie mit ihrer Hand zwischen die laufenden Walzen einer Maschine, wurde rund 40 Zentimeter hineingezogen und erlitt dabei leichte Verletzungen am Unterarm.