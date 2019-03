Ein 27-Jähriger wurde während der Arbeit schwer verletzt. Er geriet in den Kettenantrieb eines Schredders.

In einem Feldkirchener Betrieb hat sich Freitagfrüh ein schwer Arbeitsunfall ereignet.Ein 27-jähriger Klagenfurter wollte unter seine Arbeitsmaschine gefallenen Abfall in die Öffnung eines Schredders werfen. Dabei geriet seine recht Hand in den Kettenantrieb. Der Mann wurde aufgrund seiner Verletzungen von der Rettung ins Unfallkrankenhaus gebracht.