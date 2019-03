Facebook

In Addis Abeba gab es eine Trauerfeier für die Verunglückten © APA/AFP/Michael Tewelde

Seit zehn Tagen dauert der emotionale Ausnahmezustand nun an. Fassungslosigkeit, tiefe Trauer, schöne Erinnerungen, Tränen, Dankbarkeit. An Tagen wie diesen ist es schwer, Worte zu finden. Wolfgang Plieschnegger aus Klagenfurt trauert mit seiner Familie um seinen Sohn Wolfgang Eigner, der am 10. März bei dem Absturz einer Maschine der Ethiopian Airlines mit 156 anderen Menschen ums Leben kam.

