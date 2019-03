Prozess in Klagenfurt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mann steckte das Geld in seine eigene Tasche. Laut Anklageschrift ist er im Wesentlichen geständig. © Matthias Stolt - Fotolia

Er war lange in der Finanzbranche angestellt und später in leitender Position in einem Unternehmen tätig. Als er sich selbstständig machte, genoss er wohl auch deshalb das Vertrauen vieler finanzkräftiger Kunden. Doch offensichtlich missbrauchte er dieses Vertrauen: Denn als selbstständiger Finanzdienstleister hat der Mann mehrere Kärntner um insgesamt 257.500 Euro betrogen, heißt es von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Demnächst muss sich der Mann vor Gericht verantworten.