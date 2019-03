Am Wochenende fand auf Kärntens Straßen ein Polizei-Schwerpunkt gegen Alkohol am Steuer statt. 26 Lenker mussten ihren Führerschein abgeben, insgesamt wurden 125 Organmandate ausgestellt und 68 Lenker angezeigt.

© APA/Gindl

Unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung fand auf Kärntens Straßen von Freitag auf Samstag eine Schwerpunkt-Aktion gegen Alkohol am Steuer statt. Dabei wurde 26 betrunkenen Autofahrern der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen. Der höchste Wert, der in dieser Nacht gemessen wurde, lag laut Oberst Adolf Winkler, Leiter der Verkehrsabteilung, bei 3,14 Promille. Darüber hinaus wurden zwölf Minderalkoholisierungen beim Lenken eines Autos festgestellt. Zwei Mal wurden Alkotests verweigert.