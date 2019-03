Facebook

Samstagabend kam es auf der B 100 in Möllbrücke zu einer seitlichen Kollision im Gegenverkehr zwischen zwei Pkw, gelenkt von einer 78-jährigen Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau und einer 60-jährigen Frau aus Villach. Dabei kam das Fahrzeug der Villacherin ins Schleudern, kam rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in eine angrenzende Wiese. Die Lenkerin wurde dabei schwer verletzt und musste mittels Bergeschere aus dem Wrack befreit werden. Sie wurde anschließend von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Die zweite Lenkerin blieb unverletzt.