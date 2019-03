Staatsanwaltschaft Klagenfurt will Urteil des Bezirksgerichts Spittal nicht akzeptieren. Land verweist auf detaillierte Prüfungen vor Radrennen.

Jahrelang war der ARBÖ-Radmarathon ein Fixpunkt im Rennkalender © Privat/KK

Der Veranstalter des ARBÖ-Radmarathons ist vom Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung freigesprochen worden. Risse in der Straße seien „kein atypisches Hindernis“, urteilte die Richterin am Bezirksgericht Spittal. Ein Restrisiko bleibe trotz aller Vorsichtsmaßnahmen. Ein Teilnehmer ist seit einem Sturz im Juli 2016 querschnittgelähmt. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt will dieses Urteil nicht akzeptieren und hat nun Berufung eingebracht.