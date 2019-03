Facebook

Ein bisher unbekannter Täter rief Samstagnachmittag in einem Supermarkt in Klagenfurt an und gab sich als Mitarbeiter der Zentrale aus. Der "Vorgesetzte" forderte eine Angestellte auf, sie solle mehrmals Codes in ein Bezahlsystem eingeben und jeweils mit 250 Euro abrechnen. Die Angestellte ließ sich täuschen und tat dies auch. In Summe entstand so ein Schaden von 1.750 Euro.