Achtung: Betrüger stellen wieder auf Post-Weg um. Dabei wird eine 6,5-Millonen-Euro-Erbschaft in Aussicht gestellt.

Brief aus Spanien

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© weixx - stock.adobe.com

Ein Erbe von 6,5 Millionen Euro winkt! Mit dieser Masche versucht derzeit eine spanische „Anwaltskanzlei“ in Kärnten an „Kunden“ zu kommen.

Für Christian Baumgartner vom Landeskriminalamt Kärnten hört sich das nach einer Betrugsmasche an.