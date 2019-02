Facebook

© APA/Gindl

Die Polizei hat am Donnerstag auf der Tauernautobahn bei Hüttau im Pongau zwei Kärntner erwischt, die in ihrem BMW mit einem illegal eingebauten Laserblocker in Richtung Villach unterwegs waren. Weil keine gültige Geschwindigkeitsmessung möglich war, wurde der Wagen für eine Verkehrskontrolle gestoppt. Die Beamten stellten drei Sensoren sicher, die im Kühlergrill eingebaut waren.