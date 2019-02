Eine Mutter klagt an„Mein Sohn war Drogentoter Nummer 15“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Annegret B. kümmert sich jetzt um Antonios Katze Lucy. Ihr 17-jähriger Sohn ist an einer Überdosis verstorben © KLZ/Markus Traussnig

Am 29. August des Vorjahres hatten Mutter und Sohn das letzte Mal Kontakt. Via WhatsApp. Antonio schrieb seiner Mama, dass er die Nacht bei einem Bekannten verbringen würde. Freude hatte Annegret B. damit insgeheim keine. Das verbarg sie. Sie fragte ihren Sohn nur, ob er seine Hose anbehalten durfte. „Antonios Jeans hatten immer Löcher. Das gefiel einem Ausbildner nicht. Er drohte, ihm die Hose wegzunehmen. Wir haben uns darüber sehr amüsiert“, erzählt B.. Um 21.25 Uhr haben die beiden das letzte Mal gemeinsam gelacht. Am Morgen darauf war Antonio tot. Der 15. von insgesamt 25 Drogentoten im Vorjahr in Kärnten.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.