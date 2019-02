Nannte Kurz Kärntner Personalvertreter über Strache: "Trottel bleibt Trottel"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch Hofer und Strache waren bereits Zielscheibe des SPÖ-Personalvertreters © APA/HOCHMUTH

Seit Wochen macht Kärntens SPÖ-Chef Peter Kaiser gegen Hasspostings im Internet mobil. Am Freitag musste er in der eigenen Partei Überzeugungsarbeit leisten. Der rote Personalvertreter Hannes Köberl hat via Facebook-Posting Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als „Nobelhure der Neonazi“ bezeichnet.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.