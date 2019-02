Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Eder

In der Nacht auf Freitag kam es in einer Wohnung in Arnoldstein zu einem Streit zwischen einem 49-jährigem Mann und seiner 43-jährigen Lebensgefährtin. Bei Eintreffen der Polizei hatte der Mann die Wohnung bereits verlassen. Die Frau gab an, dass ihr Mann zum wiederholten Male betrunken nach Hause gekommen und aggressiv geworden sei. Dieses Mal hat er den Wohnzimmertisch in den Vorraum geworfen und beschädigt. Sie blieb unverletzt.