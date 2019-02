Facebook

In der Apotheke entstand ein Schaden von 8000 Euro © Benjaminnolte - stock.adobe.com

Weil er dreimal in die gleiche Apotheke eingebrochen hat, ist am Freitag ein 25-jähriger Kärntner am Landesgericht Klagenfurt vor Gericht gestanden. Der Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land wurde von Richter Gernot Kugi zu 15 Monaten Haft, fünf davon unbedingt, verurteilt. Er nahm das Urteil an, Staatsanwältin Doris Kügler gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist daher nicht rechtskräftig.