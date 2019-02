Facebook

So sollte man sich bei dubiosen Anrufen verhalten. Ein 52-jähriger Mann aus Wernberg wurde am Freitag von einer unbekannten Frau kontaktiert. Sie gab sich als Vertreterin einer Anwaltskanzlei aus und teilte dem Mann mit, dass er am Montag eine Anzeige nach dem Glücksspielgesetz erhalten werde. Es soll ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein.