Kärnten"Gewalt an Frauen zieht sich durch alle sozialen Schichten"

Neben physischer Gewalt kommt es immer häufiger auch zu psychischer Gewalt © Adiano - Fotolia

Am Anfang war es die große Liebe. Irgendwann wurden die Kontakte zu Freunden und Familie immer weniger. Dann die erste „Watschn“. Ein einmaliger Ausrutscher? Hab ich das nicht vielleicht sogar verdient? Es folgen Drohungen wie „Es glaubt dir sowieso keiner!“, „Wenn du gehst, mach’ ich dich fertig!“, „Ich nehm’ dir die Kinder weg!“. Für viele Frauen beginnt ein jahrelanger Leidensweg. Nach acht Frauenmorden in Österreich in diesem noch so jungen Jahr, hat das Thema „Gewalt gegen Frauen“ traurige Präsenz in der Öffentlichkeit. Die Regierung will mit einer Verschärfung des Strafrechts reagieren.

