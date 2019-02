In Kärnten wurden am Dienstag in den Tälern Windspitzen jenseits der 80 km/h gemessen. Die Feuerwehr rückte wegen umgestürzter Bäume aus. In den Skigebieten mussten etliche Lifte abgeschaltet werden.

Auf der Turrach war der Wind stark (Archivfoto) © Privat

Eine kalte Nordströmung löste im Norden und Osten Österreichs am Dienstag Surmwarnungen aus. Obwohl im Windschatten der Tauern liegend, blieb Kärnten nicht völlig verschont. "Der Wind ist stark", bestätigt Paul Rainer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. "So wurden hundert Meter ober dem Millstättersee Spitzen von 92 km/h gemessen." In Flattnitz waren es 88 km/h, in Obervellach und Friesach 74 km/h und in Dellach im Drautal 68 km/h. "Böen mit Spitzen um 50 bis 55 km/h erreichen sogar das Klagenfurter Becken", sagt Rainer.