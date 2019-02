Facebook

© Traussnig

Bei Schlägerungsarbeiten in einem Waldstück in der Gemeinde Gallizien wurde am Sonntag ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt von einem zu Boden fallenden Baum getroffen. Der Mann konnte noch mittels Handy seine Frau in Kenntnis setzen, die in weiterer Folge einen Nachbarn verständigte. Dieser konnte das Opfer wenig später auffinden und die Rettungskräfte verständigen. Der 51-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht.