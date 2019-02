Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine verantwortungsvolle Aufgabe © KNAUS LAND KÄRNTEN

Egal ob es schneit, eiskalt oder noch dunkel ist: In Kärnten stehen an Schultagen in der Früh und zu Mittag insgesamt 350 Schülerlotsen und Schulwegpolizisten vor Schulen und Kindergärten. Jeder von ihnen sorgt dafür, dass Kinder und Jugendliche an gefährlichen Stellen sicher die Straße queren können – freiwillig und ohne Bezahlung. Rund 300 Jugendliche schlüpfen dafür vor Schulbeginn in die neongelbe Uniform und schnappen sich die rote Winkerkelle.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.