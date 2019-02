Kleine Zeitung +

Starke Schneefälle in Kärnten Warnung für Urlaubsgäste auf dem Nassfeld

Starkregen, Schneemassen und Föhnsturm könnten am Wochenende zu Problemen in Kärnten führen. Urlaubern am Nassfeld wird geraten, ihr Auto ins Tal zu stellen. Wir halten Sie auf dem Laufenden!