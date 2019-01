Am Freitag in der Früh beginnt es von Südwesten her zu schneien. Im Westen rechnen Meteorologen mit viel Neuschnee. Rästelraten über Schneefallgrenze. Im Zentralraum und Osten drohen Überflutungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf dem Nassfeld könnten enorme Schneemengen zusammenkommen (Foto aus dem Jahr 2014) © Salcher

Ein Adriatief mit sehr viel Niederschlag im Gepäck nimmt Kurs auf Kärnten. Das weiß man schon seit Tagen. Was man noch nicht weiß ist, wo es zwei Tage lang durchschneien wird und wo und wann der Schnee in Regen übergeht. Im Westen fängt es bereits am Freitag früh zu schneien an, im Osten ein paar Stunden später.

Mehr zum Thema Regen statt Schnee Steirer haben kurz Frühling: Bis zu 15 Grad am Wochenende