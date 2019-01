Facebook

© guteksk7 - Fotolia

Ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg versuchte Ende August über eine Internetpartnerbörse Kontakt zu ausländischen Frauen herzustellen. Über ein Portal nahm er schließlich Kontakt zu einer bislang unbekannten Person (sie gab sich im offensichtlich gefälschten Profil als eine in China lebende, philippinische Staatsbürgerin aus) auf und führte in den folgenden Monaten eine rege Konversation per E-Mail.